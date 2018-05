Kronprinsen modtages med stort faldskærmsshow

I start- og målområdet, der danner ramme om Kronprinsens 50 års løbefest Royal Run, vil der være massevis af underholdning - bl.a. faldskærmsopvisning og koncert.

Der bliver ikke tid til at kede sig for hverken deltagere eller tilskuere til Royal Run i Esbjerg mandag 21. maj.

Royal Run i Esbjerg falder sammen med Esbjerg by og havns 150 års jubilæum, der fejres i hele 2018. Der er lagt op til en særlig festlig fejring af Kronprinsen i Danmarks yngste storby, der syder af energi.

Royal Run er et landsdækkende løb i anledning af Kronprinsens 50 års fødselsdag. Alle har mulighed for at løbe eller gå med i en af landets fem største byer: Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og København. Kronprinsen begynder sin dag med "One mile" (1,609 kilometer) i de fire første byer og afrunder festen med at løbe 10 kilometer i København.

Løbere og publikum kan glæde sig til en særlig festlig fejring af Kronprinsen. Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester i Esbjerg

Esbjerg og de fire andre Royal Run-byer er nu klar med et spækket underholdningsprogram, der vil være med til at skabe en gigantisk, landsdækkende fødselsdagsfest for Kronprinsen og hele Danmark.

Bag Royal Run står DIF, DGI og Dansk Atletik Forbund. Eventen arrangeres i regi af Bevæg dig for livet - Danmarks største idrætsvision, som støttes af Nordea-fonden og TrygFonden.

Royal Run Esbjerg arrangeres lokalt af Esbjerg Kommune og Esbjerg Atletik & Motion.

- Royal Run falder sammen med Esbjerg by og havns 150 års jubilæum, og derfor kan både løbere og publikum glæde sig til en særlig festlig fejring af Kronprinsen i Esbjerg. Langs ruten bliver løberne hjulpet godt på vej af blandt andet tre DJ's og mange andre musikalske indslag. 10 km-ruten viser tydeligt, hvordan Esbjerg forener det smukke og det rustikke. Løberne kommer f.eks. forbi byens vartegn Mennesket ved Havet, den nye bydel Esbjerg Strand og mange andre spændende seværdigheder i Danmarks EnergiMetropol, fortæller borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen (V), og fortsætter:

- I Esbjerg er der fokus på Kronprinsens tid i Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet, og derfor kommer der et storslået faldskærmsshow midt i området. I Vognsbølparken lige ved start og mål kan børnene også kan lege på køretøjer fra forsvaret. One mile, som Kronprinsen løber i Esbjerg, bliver et paradeløb langs de smukke bøgetræer på Gl. Vardevej, hvor der selvfølgelig også vil være masser af musik og en særlig heppezone.

Underholdning Royal Run



Start og mål område: Faldskærmsopvisning

Et tambourkorps

Village: Koncert med Out of Words (kopiband)

Trylleshow med Tryllestøv

Koncert med Johnny Delux

Køretøjer fra forsvares stilles op, som børnene kan lege på

Langs ruterne: To tamburkorps

Tre DJ's

Et orkester

Kohberg heppezone Arrangørerne af Royal Run Esbjerg har sammensat underholdningsprogrammet ud fra tanken, om at der skal være underholdning for alle. Det samlede underholdningsprogram for Royal Run Esbjerg ser således ud:

Ruterne til Royal Run 2. pinsedag 2018.