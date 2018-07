Kronprinsen: Vi føler os hjemme i Gråsten og regionen

Sommer, Sønderjylland og kongehuset er noget, der hænger sammen. I et interview fortæller kronprinsen om sit forhold til sønderjylland og Gråsten Slot

Torsdag tager Dronning Magrethe hul på sit årlige sommerophold på Gråsten Slot. Men det er ikke et tomt slot, hun åbner dørene til. Kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og deres fire børn har nemlig allerede taget hul på sommeren i det sønderjyske.

I anledning af kronprinsens 50 års fødselsdag tidligere på året, fortalte han om sit forhold til sommeren på slottet.

- Gråsten Slot er sjovt for mig, og i virkeligheden også for min mor. For hun har trådt sine barnesko der, senere oplevede hun mig dér som lille og ung sammen med mine fætre og kusiner, og nu er det lige pludselig kronprinsessen og mig, der åbner slottet om sommeren. Det er en kæmpe oplevelse, sagde kronprins Frederik til Billed-Bladet i anledning af sin fødselsdag.

Grundstenen til sommertraditionen blev lagt af dronning Ingrid og kong Frederik, der i 1935 fik slottet i bryllupsgave.

- Det er selvfølgelig takket være min mormor og morfar, som dengang gerne ville tilbringe en god del af den lyse tid i Sønderjylland. Slottet er næsten udansk, fordi det er meget åbent. Der er så meget lysindfald, og hoveddelen har stengulv. Det er et stort og varmt slot og et dejligt sted at være, og vi føler os i det hele taget meget hjemme i Gråsten og resten af regionen, sagde Kronprinsen til Billed-Bladet.

