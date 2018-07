Kronprinsfamilien til ringrideroptog i Gråsten

Kronprinsfamilien hilste ved middagstid på de 240 ringridere, der red forbi Gråsten Slot i det store traditionelle optog.

Læs også De kongelige behøver ikke regnfrakke i år

Solen skinnede gavmildt, så Kronprinsfamilien var i afslappet sommertøj, da de søndag tog imod optoget ved Gråstens årlige ringridning. Det skete ved Gråsten Slot ved middagstid.

Det store optog er kulminationen på den store ringridningsweekend i Gråsten, der i år bliver afholdt for 111. gang.

Sidste år foregik det i silende regn, men i år var vejret med til at gøre dagen til en ekstra flot oplevelse for de tusindvis af tilskuere, der var mødt op på Slotsbakken foran slottet.

Flere af rytterne, der alle var klædt i flotte uniformer, havde medbragt blomster, som de overrakte til den kongelige familie, der så ud til at nyde det gode vejr og ikke mindst det store optog.

Det er en tradition at komme ned og se optoget. Christa Jeppesen, Gråsten

Det årlige optog er et stort tilløbsstykke i Gråsten - både for turister og for de lokale.

Blandt de mange fremmødte var også Christa Jeppesen fra Gråsten:

- Det er en tradition at komme ned og se optoget.

Ligeledes Gurli Andersen nyder at komme forbi slottet og se optoget, hvor der både deltager børn, unge og voksne. Gurli Andersen holder især øje med de nogle af de yngste ryttere:

- Jeg har arbejdet i en børnehave i Nybøl, og der er nogle stykker af dem, der rider med. Det er en fast tradition, at vi skal ned og se optoget.

Efter optoget samledes de cirka 240 ryttere på ringriderpladsen, hvor festlighederne fortsætter resten af dagen.