Krudt og kugler forhindrer ikke længere fiskeri i Vedbøl Sø

Efter fund af våben fra 2. Verdenskrig blev Vedbøl Sø lukket for al brug i januar. Nu giver Haderslev Kommune grønt lys for, at lystfiskere igen kan bruge søen.

Nu har vi haft tid til at undersøge sagen nærmere, og vi har i samråd med Syd- og Sønderjyllands Politi og Forsvaret vurderet, at almindeligt fiskeri kan genoptages. Esge Homilius, chef, Teknik og Miljø, Haderslev Kommune

I januar fandt en borger syv håndgranater og to geværgranater i Vedbøl Sø.

Ammunitionen blev bortsprængt af Forsvaret på stedet, da det var for ustabilt til transport. Efterfølgende besluttede Haderslev Kommune i samråd med Syd- og Sønderjyllands Politi og Forsvaret at lukke Vedbøl Sø for al brug.

Nu lempes der på forbuddet, så sports- og lystfiskere igen må fiske, men der er forbud mod at bade og fiske med magneter i søen.

Læs også Krudt og kugler lukker sø

- Da der blev fundet sprængstoffer i søen i januar, var vi nødt til at reagere hurtigt, så ingen kom til skade. Nu har vi haft tid til at undersøge sagen nærmere, og vi har i samråd med Syd- og Sønderjyllands Politi og Forsvaret vurderet, at almindeligt fiskeri kan genoptages, siger Esge Homilius, der er chef for Teknik og Miljø i Haderslev Kommune, i en pressemeddelelse.

Ring 1-1-4 hvis du ser mistænkelige genstande

Man skal dog stadig være opmærksom, hvis man ser genstande fra 2. Verdenskrig ved søen:

- Vi skal understrege, at hvis man ser ammunition i eller ved søen, skal man under ingen omstændigheder samle det op, men i stedet kontakte politiet på telefon 1-1-4, sige Esge Homilius.

Haderslev Kommune har onsdag morgen ændret skiltningen ved søen, så det fremgår, at badning og fiskeri med magneter er forbudt.

Vi skal understrege, at hvis man ser ammunition i eller ved søen, skal man under ingen omstændigheder samle det op, men i stedet kontakte politiet på telefon 1-1-4. Esge Homilius, chef, Teknik og Miljø, Haderslev Kommune

- Der er nogle borgere, der fisker med magneter og leder efter ting fra 2. Verdenskrig. Det skal man ikke gøre i Vedbøl Sø, da det er for farligt, og der højst sandsynligt slet ikke findes den slags genstande i søen, siger Esge Homilius.

Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune vil senere i 2018 tage stilling til, om der skal foretages en hel eller delvis oprensning af Vedbøl Sø.