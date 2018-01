Krudt og kugler lukker sø

Lystfiskere har to gange i januar fundet granater fra 2. Verdenskrig i vandet. Derfor bliver Vedbøl Sø ved Haderslev nu lukket for adgang.

Nye fund af dumpet tysk ammunition fra 2. Verdenskrig betyder, at det i den kommende tid er forbudt at færdes eller fiske ved søen.

Der er fundet syv håndgranater og to geværgranater, der alle er blevet sprængt på stedet af Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste, fordi de var for ustabile at transportere.

Det er langt fra første gang, der dukker ammunition op i søerne i området. Især de fire søer Rudbjerg, Pamhule, Vedsted og Vognbøl har været brugt af tyskerne til at dumpe granater og patroner.

- Det er et særligt sønderjysk problem, for efter krigen valgte tyskerne at dumpe deres våben istedet for at aflevere dem til danskerne, siger formanden for den lokale lystfiskerforening, Ib Erbs, til TV SYD.

Flere af søerne i området er blevet renset af forsvaret, men med jævne der dukker fortsat ammunition op fortæller Ib Erbs.

Haderslev Kommune oplyser, at hvis nogen finder ammunition ved en af søerne, så skal man lade det ligge og kontakte politiet.

Vedbøl Sø ved Haderslev bliver nu lukket for adgang. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD