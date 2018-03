Krybskytter gør storkenes rejse ekstra farlig

Mange af os ser frem til storkens ankomst. Det gør de også i Libanon, men af helt andre triste årsager.

Billedet er taget fra en Facebookside, der hedder: stophuntinglebanon.

Storkene Annika og Tommys vej mod Europa er fyldt med farer. Og det er ikke bare vejret, som kan drille og være farligt for storkene.

Når storkene flyver fra Afrika mod Europa, flyver de indover Mellemøsten. Og her ser de også frem til trækfuglenes ankomst. Men af helt andre årsager, end vi gør i Danmark.

Når storkene flyver ind over blandt andet Libanon, risikerer de nemlig at blive skudt af krybskytter, der kalder sig selv jægere, fortæller Jess Frederiksen, der er formand for storkene.dk.

- Der er flere tusinder storke, der bliver skudt hvert år i Libanon. De gør det udelukkende for at fremvise dem som trofæer, siger han.

Det er ikke kun storke, som er udsat for denne jagt. Når store flokke af sjældne fugle som blandt andet sangfugle, ugler og rovfugle samles og flyver indover Libanon, kan de blive udsat for stor illegal fare. Og sådan har det været i mange år, oplyser storkene.dk.

- Det er rigtig trist og ikke sport sjovt at se på, siger Jess Frederiksen, som håber på, at Annika og Tommy finder frem til Smedager i god behold og uden hagl i sig.

Den libanesiske præsident delte en video på Facebook, der viser storke, der bliver skudt ned. Han opfordrer de libanesiske krybskytter til at stoppe med at skyde de uskyldige storke.

Det har ikke tidligere været ulovligt i Libanon at skyde storkene, men det er det nu blevet.

Videoerne er taget fra en Facebookside, der hedder: stophuntinglebanon.