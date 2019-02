Kulturministeren udpeger Esbjerg og Fredericia som talentkommuner

De to kommuner bliver en vigtig del af kulturministerens indsats, der skal styrke lokale talentmiljøer og hjælpe unge talenters vej til en professionel karriere.

Fredericia og Esbjerg bliver sammen med Holstebro, Viborg, Holbæk og Aarhus de seks nye nationale talentkommuner.

Det har Kulturministeriet netop offentliggjort.

- Danmark lever af sine talenter, og vi skal i fremtiden være endnu bedre til at hjælpe vores børn og unge med at udvikle deres talent indenfor kunstarterne, siger kulturminister Mette Bock (LA) i en pressemeddelelse.

- Ved at udpege seks nationale talentkommuner og 10 talentmiljøer er jeg sikker på, at flere af vores unge vil udvikle deres talent til også at blive en levevej.

Kulturministeren lancerede i april sidste år en talentindsats, der skal styrke og udvikle lokale talentmiljøer. Det har været muligt at søge om at blive udpeget som talentkommune og dermed få støtte til nye talentmiljøer.

De fem talentkommuner, som har formuleret en strategi for talentudvikling inden for en række kunstområder, modtager samlet 5,3 millioner kroner.

Derfor bliver Esbjerg og Fredericia talentkommuner

Esbjerg får 900.000 kroner i støtte, som skal bruges til at oprette et såkaldt tværkunstnerisk grundkursus, hvor unge mellem 18 og 25 år kan styrke deres kompetencer i at skabe noget på tværs af kunstarter, så de har bedre forudsætninger for at blive optaget på de videregående kunstneriske uddannelser.

Fredericia Kommune er udpeget som talentkommune på baggrund af "ambitiøst talentarbejde", men kommunen har ikke søgt tilskud fra puljen.

I Fredericia er det særligt talentarbejdet på Den Kreative Skole, der har banet vejen for udnævnelsen fra Kulturministeriet.

Siden 2017 har byens kulturskole tilbudt talentundervisning i alle skolens fem linjer: Musik, drama, billedkunst, dans og musical.