Kulturpris gik til Leif Maibom

Tekstforfatteren og entertaineren Leif Maibom blev mandag aften hædret med JydskeVestkystens kulturpris 2018.

”Når enden er go’” var titlen på Leif Maiboms sidste omgang som skuespiller i Sønderborgrevyen i sommer. Og i aftes blev han både rost og hædret i Musikhuset Esbjerg ved Kulturshow.

JydskeVestkystens kulturpris 2018 blev her uddelt til den 66-årige tekstforfatter og entertainer. Ikke kun for 2017-revyen, der satte rekord med over 25.000 tilskuere og blev kåret som Årets revy, men for en lang og engageret indsats i en landsdel og en genre, der kræver ildsjæle, som det hedder i begrundelsen for tildelingen af prisen. Med hæderen følger 50.000 kroner.

Leif Maibom blev valgt af en dommerkomité på baggrund af forslag fra læserne af JydskeVeskysten.

Tidligere har bl.a. digteren Jens Rosendal, Jels Vikingespil, sangeren Helge Engelbrecht og egnsspillet Højt til Himlen modtaget prisen.