Kun få kommuner har indført mulighed for borgerforslag

Varde, Esbjerg og Horsens er de eneste kommuner i TV SYDs sendeområde, der har besluttet at indføre borgerforslag på samme måde som i Folketinget.

Mens der er blevet stillet over 200 borgerforslag til Folketinget, ser det helt anderledes ud i de Syd- og Sønderjyske kommuner.

For selvom Varde, Esbjerg og Horsens kommuner har besluttet at åbne for borgerforslag, er det i skrivende stund kun muligt for borgerne i Varde Kommune.

Før sommerferien blev politikerne i Esbjerg enige om at indføre borgerforslag som en forsøgsordning i foreløbig to år. Men teknikken, der skal styre ordningen på Esbjerg kommunes hjemmeside, er endnu ikke på plads.

Mere åbenhed og demokrati

Det var Sarah Nørris fra Enhedslisten, der stillede forslaget, og hun er glad for, at det snart bliver muligt for borgerne i kommunen.

- Når nu Folketinget har åbnet for borgerdrevne forslag, mener jeg også, det skal være muligt i kommunerne. Og borgerne kan jo komme med forslag, som vi slet ikke har tænkt over, siger Sarah Nørris til TV SYD.

For at et borgerforslag kommer til behandling i Esbjerg Byråd, kræver det 2000 underskrifter. Det er kun borgere over 15 år med bopæl i Esbjerg Kommune, der kan oprette og støtte et forslag.

Hvis et borgerforslag skal finde vej til Varde Byråd, kræver det 1141 underskrifter. I Horsens kræver det 2000 underskrifter.

Ingen borgerforslag i de øvrige kommuner

Politikerne i Vejen, Kolding og Vejle har behandlet muligheden for at oprette et borgerforslag, men her sagde et flertal nej. I Fredericia er muligheden for borgerforslag lige nu til politisk drøftelse

De øvrige kommuner i TV Syds sendeområde har på nuværende tidspunkt ikke indført muligheden for at komme med borgerforslag på samme måde som til Folketinget.