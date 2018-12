Kun lille effekt af forbud mod plastikposer

Små lette plastposer med hank forbydes, men dem uden kan man stadig få i grøntafdelingen. Det får derfor meget lille betydning vurderer pose-grossist.

Abena i Aabenraa sælger plastikposer til supermarkederne. Direktør, Erik Barsøe Bohsen, for Abena A/S Danmark, tror ikke forbrugerne kommer til at opleve en stor forandring, når tynde plastikbæreposer, der vejer under 30 mikron, med hank bliver forbudt. Det kan ske om godt et år - fra januar 2020.

- Dem uden hank, de er ikke omfattet af forbudet, og derfor er det min vurdering, at det ikke er ret mange poser, der vil være omfattet, fordi de fleste er uden hank.

- Hvis man går i supermarkedet kan man se, at der er mange poser, for eksempel i frugtafdelingen, og de poser er typisk uden hank.

Derfor forventer han ikke, at Abenas salg af poser vil ændre sig meget. Når efterspørgslen på poser med hank forsvinder, vil andre posetyper blive efterspurgt.

Knitreposer med hank vil snart blive forbudt. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD.

Handlingsplan ikke ambitiøs nok

Regeringen med miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen, i spidsen, har fremlagt et forslag til en plastikhandlingsplan. Ud over at afskaffe de lette bæreposer, skal det også være slut med at få gratis bæreposer i butikkerne.

- Vi skal væk fra brug og smid væk. Derfor forbyder vi de poser, som typisk ikke bliver genbrugt. Plastik bliver kun meget langsomt nedbrudt i naturen og ender i værste fald i verdenshavene, hvor det skader især det marine miljø. Men plastik er samtidig et fantastisk materiale til at pakke eksempelvis vores fødevarer ind i, så de holder længere. Derfor skal vi slå ned på det plastik, som vi kan undvære, og her er de tynde, lette bæreposer et oplagt sted at begynde, siger miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen, i pressemeddelelse.

Miljøordfører hos socialdemokraterne, Christian Raabjerg Madsen, mener også, at plastik i verdenshavene er et stort problem. Men han tror ikke, at regeringens forslag vil betyde noget.

- De lette poser uden hank bliver vi også nødt til at kigge på. De bør belægges med en afgift eller forbydes, siger Christian Rabjerg Madsen til TV SYD.

Ingen gratis bæreposer

Regeringen vil også forbyde uddeling af gratis bæreposer. I stedet skal kunderne medbringe sin egen pose eller købe en tykkere pose, som kan genbruges flere gange.

Christian Rabjerg Madsen mener heller ikke, at det kommer til at betyde noget, at butikker ikke må forære plastikbæreposer væk.

- Vi betaler jo for langt de fleste af de bære poser, vi i dag får i supermarkedet, så det her kommer ikke til at gøre nogen forskel.

Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD.

EU-lovgivning

Regeringen udfører med dette forslag, EUs beslutning om at gøre noget ved de 100 milliader tynde plastikposer der hvert år bruges i EU-landene. Det var Margethe Auken (SF), der som parlamentets rapportør, fik forslaget igennem i 2015.

Her blev det vedtaget, at landene enten kan forbyde de lette plastposer under 50 mikron eller skære forbruget voldsomt ned til, at det årlige forbrug ikke overstiger i gennemsnit 90 letvægtsplastbæreposer pr. person inden udgangen af 2019 og højst 40 letvægtsplastbæreposer pr. person i 2025.

Alternativer klar i Aabenraa

Abena er allerede klar med alternativer til plastposer. Direktør Erik Barsøe Bohsen foreslår blandt andet papirsposer eller plastposer med genluk.

Virksomheden har samlet et katalog med over 300 varer, der alle er bæredygtige. Man kan for eksempel få tallerkner, der er lavet af palmeblade i stedet for plastik. De klassiske plastikglas kan laves af hvede eller sukkerrør.

Udfordringen er, at natur-produkterne er dyrere end de traditionelle plastikprodukter, siger Erik Barsøe Bohsen fra Abena.

Derfor mener Christian Rabjerg Madsen, at det er skuffende, at regeringen ikke har lagt afgifter på plastikbestik i deres forslag til en plastikhandlingsplan.

- Vi skal skubbe på udviklingen, så vi kan gøre noget ved det kæmpeproblem, at der er kommer så meget mikroplast i havet, naturen og i vores fødevarer.