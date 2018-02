Kun ydervæggene står tilbage efter endnu en brand

Efter en voldsom brand i ejendom ved Nustrup står kun ydervæggene tilbage. Anden brand på to uger.

I landsbyen Nustrup er man ikke vant til to brande indenfor kort tid. Men lørdag måtte brandvæsenet for anden gang inden for to uger rykke ud til brand i området.

Et stuehus på Nustrup Østerforte var overtændt, da brandvæsenet ankom ved halv ni-tiden lørdag aften. Familien var heldigvis ikke hjemme, så der skete kun materiel skade.

Søndag morgen står kun ydervæggene tilbage af stuehuset, og brandvæsenet er færdig med efterslukningen.

Gram og Sommersted Frivillige Brandværn samt en stigevogn fra Haderslev var sat ind mod flammerne.

Brandårsagen kendes ikke endnu.

Den 8. februar opstod der brand i en villa i Skolegade i Nustrup. Heller denne gang kom nogen til skade, idet beboerne ikke var hjemme.

Læs også Villa i brand - heldigvis var ingen hjemme

Læs også Voldsom brand i villa