Kunder er splittede i holdningen til plantefars

Sortimentet og efterspørgslen på vegetariske og veganske varer stiger. Men meningerne om de grønne varer er delte blandt kunderne.

- Skal det være kød, så skal det være kød – ikke noget der kun ligner kød. Det er muligvis ikke politisk korrekt at sige, men jeg kunne ikke tænke mig at prøve det plantebaserede kød.

Sådan siger advokat Karsten Steen Jensen fra Bramming, da TV SYD møder ham ved køledisken i Bilka i Esbjerg. Hans synspunkt bliver bakket op ved hylderne i den glutenfri afdeling.

- Vi køber glutenfri mad, fordi vores datter har en tarmsygdom. Men ikke vegetarisk, for alle i familien elsker kød. Jeg har også set de nye produkter, der ligner kød, men ikke er kød. Det er ikke lige os – vi vil gerne have rigtigt kød, siger tidligere bankmand Bjarne Moos fra Esbjerg.

Men stadigt flere efterspørger vegetariske og veganske varer. Det viser en undersøgelse fra COOP. Derfor fylder udvalget af de grønne varer også mere og mere på hylderne.

- Jeg elsker grøntsager. Dem kan jeg ikke leve uden. Men kød tror jeg godt jeg kunne leve uden, siger social- og sundhedsassistent Birthe Sønnichsen fra Møgeltønder.

Hun er én blandt stadig flere, der forsøger sig med nye, vegetariske varer.

- Jeg har taget plantefarsen af ren og skær nysgerrighed. Flere i min datters omgangskreds er vegetarer, veganere og allergikere. Det kunne jo også være, at det var noget for mig. Man skal spise mange grøntsager, og jeg har i forvejen kødfrie dage. Det her er lidt interessant - for at prøve om det har kødsmagen, forklarer hun.

Men den nye tendens overbeviser ikke alle i supermarkedet. I hvert fald ikke når snakken falder på plantefars.

- Jeg forestiller mig ikke, at det kan gøre det ud for kød. Så skal man kalde det noget helt andet. Jeg vil hellere spise grøntsager på den mere traditionelle måde som salat eller kogte grøntsager, slutter Karsten Steen Jensen.

Coops undersøgelse viser, at der i 2010 var 17% der havde minimum én kødfri dag om ugen - sidste år var tallet steget til 28%. I samme periode er antallet af danskere, der betegner sig som overvejende vegetarer mere end fordoblet - fra 3,8% til 8,2%.