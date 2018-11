Kunderne dropper vognmand efter afsløring

Flere firmaer tager afstand fra vognmandsfirmaet Kurt Beier, som lige nu undersøges af politiet for menneskehandel.

En række firmaer vil ikke længere samarbejde med Kurt Beier Transport. Det sker, efter Fagbladet 3F mandag kunne offentliggøre billeder, der viser, at filippinske chauffører har boet i slumlignede lokaler i Padborg. Derudover underbetaler Kurt Beier Transport A/S også disse chauffører, skriver Fagbladet 3F.

Afsløringen har ført til, at politiet undersøger firmaet for at have begået menneskehandel. Nu koster sagen også kunder.

Tager afstand

En af dem er Blue Water Shipping, som har afdelinger i fem byer i Syd- og Sønderjylland.

Vi tager afstand fra de forhold, der er blevet beskrevet. Jan Hjortlund Hansen, kommunikationschef, Blue Water Shipping

- Kurt Beier har haft fire-fem biler til at køre for os, men vi tager afstand fra de forhold, der er blevet beskrevet. Derfor har vi valgt at opsige aftalen med firmaet, siger Jan Hjortlund Hansen, som er kommunikationschef hos Blue Water Shipping, til TV SYD.

Jysk river tæppet væk

Også Jysk har stoppet samarbejdet, skriver Avisen.dk.

- Vi understreger overfor alle de fragtfirmaer, vi samarbejder med, at de ikke længere skal bruge Kurt Beiers lastbiler til transport af varer fra Jysk. Det, der er foregået i Kurt Beier Transport strider klart imod de krav, som vi forventer, at vores underleverandører overholder, siger JYSKs kommunikationsdirektør Rune Jungberg Pedersen.

Desuden har store virksomheder som Arla, Nagel Group, Leman og DSV stoppet alt samarbejde med Kurt Beier. Også kølespeditøren N&K Spedition tager skarp afstand fra de billeder, 3F har offentliggjort.

- Vi fortsætter samarbejdet med Kurt Beier Transport indtil videre, indtil der kommer en afgørelse fra politiet, siger den administrerende direktør i N&K Spedition, Martin Gade Gregersen.

