Kunst er Jans medicin - nu er han tilbage i job

Jan von Rühden er en af de borgere, som er kommet tilbage i arbejde, efter at han deltog i Kolding Kommunes kulturprojekt "Kultur i arbejde".

På Trapholt museum viser Jan von Rühden begejstret rundt. På det koldingensiske kunstmuseum kender han efterhånden værkerne godt. I oktober tilbragte han nemlig hver tirsdag og torsdag på museet, hvor han sammen med andre borgere fra Kolding Kommune fik mulighed for at fordybe sig i kunsten for at finde en vej ud af sin depression.

- Jeg var i et dybt, sort hul. Jeg sad bare på sofaen med et tæppe over hovedet og håbede på, at dagen gik over, siger Jan von Rühden.

På daværende tidspunkt var han sygemeldt fra sit job som tolk på grund af medicinudtrapning for fysiske smerter i ryggen og nakken. Men medicinudtrapningen medførte en række bivirkninger, som resulterede i en depression for Jan von Rühden.

Efter seks måneders sygemelding blev Jan kontaktet af kommunen og spurgt, om han vil være en del af et nyt projekt.

- Jeg må erkende, at jeg var ikke sådan helt vildt begejstret. Jeg var i mit lille sorte hul. Men jeg tænkte ’det kan ikke gå andet end galt’, siger Jan von Rühden, som takkede ja til tilbuddet.

Kulturprojekt skal få udsatte borgere tilbage i arbejde

”Kultur i arbejde" er navnet på projektet, som er skabt af Kolding Kommune i samarbejde med Trapholt, Kolding Musikskole og Kolding Bibliotekerne med fokus på at få udsatte borgere som Jan tilbage i arbejde.

På ti uger kommer borgerne rundt på de forskellige kulturinstitutioner og får et unikt indblik i kulturens indvirken på egen krop og sjæl gennem forskellige øvelser. Et af de steder er Trapholt kunstmuseum, hvor de før har deltaget i projekter som dette.

- Vi er overbeviste om, at kunsten kan rigtig meget i forhold til folks trivsel og velbefindende, siger Karen Bech Jessen, som er formidlingsansvarlig hos Trapholt.

Jan von Rühden bruger i dag kunsten til at få en pause fra hverdagens stress. Foto: Sofie Skov, TV SYD

Øget livskvalitet og nyt job

Resultaterne taler da også sit tydelige sprog. På nuværende tidspunkt er projektet halvvejs og har kørt i et år ud af to år. 20 borgere har allerede gennemført forløbet ligesom Jan von Rühden, og af dem er lidt over halvdelen i dag tilbage i arbejde. Ligeledes melder flere af deltagerne også om øget livskvalitet efter deltagelse i projektet.

- Kurset kan ikke tage fysiske smerter og skavanker i ryggen eller knæet. Men du får en pause fra hverdagen, og det er altså dejligt at få, når man har det sådan, siger Jan von Rühden.

Projektet løber fortsat i et år, og derefter skal det vurderes af kommunen, om det skal fortsætte.