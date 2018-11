Kunstig sø fjerner kvælstoffet fra Martins marker

Ny støtteordning giver landmændene mulighed for at etablere minivådområder. Det renser drænvandet fra markerne, og det er godt for miljøet.

Kæmpestore maskiner er i de her dage i fuld gang med at fjerne en masse jord fra en af landmand Martin Hansens marker ved Rødekro. Som den første i Sønderjylland er han netop gået i gang med at grave ud til et minivådområde på størrelse med en fodboldbane. Det skal være med til at rense noget af det vand, der kommer fra markerne, så der bliver udledt mindre kvælstof og fosfor. - Marken brugte jeg alligevel ikke til noget, fordi den er så våd. Derfor kan jeg ligeså godt lave den om til en sø, fortæller Martin Hansen til TV SYD. Martin Hansen er den første sønderjyske landmand, der etablerer et minivådområde. Foto: Ole Møller, TV SYD Nyt tiltag er et effektiv middel Minivådområder er en del af landbrugspakken, der skal øge indsatsen mod udledningen af kvælstof og fosfor. Målet er, at der frem mod 2021 bliver etableret op mod 1000 af slagsen. - Hvis man fjerne kvælstoffet ved kilden, så får man en meget effektiv måde at gøre det på, siger oplandskonsulent ved Sønderjysk Landboforening Peter Aalykke til TV SYD. Det skal graves rigtig meget jord væk fra området, der er på størrelse med en fodboldbane. Foto: Ole Møller, TV SYD Pengene kommer retur Det koster Martin Hansen godt en halv million kroner at få lavet den kunstige sø, men udgifterne bliver refunderet, og i sidste ende er det EU, der betaler for det nye minivådområde. Martin forventer, at det kan være med til at fjerne godt 25 procent kvælstof og 30 procent fosfor. Samtidig er der jo herlighedsværdien, som følger med. - Det er godt for naturen, der kommer nogle padder og nogle fugle. Vi har nogle isfugle i nærheden, det kunne da være ret fedt at have sådan en, siger Martin Hansen.