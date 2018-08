Kunstner afviser at kende til halshugning af havfrue

- Jeg er tværtimod ærgerlig, siger kunstneren Erik Valter.

- Det er altså ikke mig.

Onsdag morgen afviser kunstneren bag havfruen i Koldings slotsø, at han har noget som helst med nattens halshugning at gøre.

Tanken er nærliggende, da en halshugning i 1964 af den lille havfrue på Langelinie i København medførte massiv national og international omtale både af den og af mulige kunstnere med et motiv.

Men sådan er det ikke denne gang, når man lytter til denne havfrues skaber, kunstner Erik Valter, Kolding.

Han kigger direkte på TV SYDs fotograf med et klart blik, når han siger, at han intet som helst har med halshugningen at gøre.

- Jeg vågnede op i morgens og så, at hovedet var væk. Jeg er træt af det, jeg er ærgerlig, og det er ikke mig, der har gjort det, siger Erik Valter. Mød ham i klippet øverst i artiklen.

Kunstneren bag havfruen i Koldings slotsø, Erik Valter, afviser bestemt at have noget med nattens halshugning at gøre. Foto: John Melin, TV SYD

