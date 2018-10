Kunstnerens levende hus i fjorden

Speciallavede mursten, refleksioner og runde former er hovedingredienserne i Kirk Kapitals nye hovedsæde i Vejle.

En gangbro leder fra den faste stenbelægning på havnen i Vejle over til byens nye kunstværk. Fjordenhus er nemlig ikke bare en bygning. Hele konstruktionen er designet, så den leger med lys, skygge og både himmel og fjord.

Resultatet er efter fem års byggefase et spektakulært byggeri, der ikke blot udfylder sit formål som kontorbygning for omkring 25 medarbejdere. Her bliver sanserne sat i gang. Og alle kan komme forbi og opleve blandingen af kunst og kontor. Der er åbent for offentligheden i bygningens stueetage fra kl. 7.00 til 23.59.

Et sted som Vejle kan også godt være med. Derfor har det været vigtigt at få skabt dette domicil, som er så tydeligt og unikt i sit udtryk Morten Teilmann-Jørgensen, konsulent, Kirk Kapital, Vejle

Vejle valgt til

Det var ikke givet, at Kirk Kapital ville bygge i Vejle. Godt nok har selskabet hørt til i Vejle siden oprettelsen i 2007, men da man stod overfor at bygge eget domicil kom overvejelsen; ville det være mere praktisk at flytte til København?

Vejle vandt - og byens unikke natur med Vejle Fjord blev inspirationen til det byggeri, der i dag danner rammen om Kirk Kapital.

Bygnings- og kunstværk i ét brugt 13 forskellige farvede uglaserede og tre forskellige farvede glaserede mursten.

designet en trappe og elevator, som er et kunstværk i sig selv. Den cylinderformede elevator omkranses af trappen, hvor alle elementer er frie af den omgivende mur.

inkorporeret flere kunstinstallationer i bygningen, bl.a. Meridian (lysinstallation beståeende af tre messingringe) Cirkelspejl (tredelt værk ved indgangen til det centrale rum) Fjordhvirvel (spiral af rustfrit stål med trekanter af blåt og grønt mundblæst glas) Fjordreflektor (et kraftigt spotlight sender efter mørkets frembrud lys ned på fjordens vand, der løber gennem bygningen. Dette skaber lysrefleksioner på loftet af rummet)



Masser af nysgerrige

Siden indvielsen i juni i år har mange lagt vejen forbi. Eftersom bygningens stueetage er åben for offentligheden og det er muligt at booke rundvisninger, har rigtig mange benyttet sig af denne mulighed. Noget, der glæder konsulent Morten Teilmann-Jørgensen, der viser TV SYD rundt på stedet:

120.000 siden åbningen og snart udsolgt indtil jul. De første spørgsmål er altid: Hvorfor er der ikke et hegn ved hullerne og hvad har det kostet. Prisen holdes privat men er et ikke ubetydeligt 3-cifret millionbeløb. Det vil sige et godt stykke over 100 millioner kroner

Det er den verdensberømte dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson der her har haft premiere på at være arkitekt. Han og hans folk i Berlin har også designet alle lamper og møbler, undtaget stolene, i bygningen.