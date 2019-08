Kunstværk til en million bruges som plakatsøjle

I Haderslev er borgere forarget over, at kommunen har valgt at montere en bannerreklame over byens kunstværk. Borgmester står ved beslutningen.

I denne uge tager kunstværket ”Havudsigten” på den gamle silo i Haderslev sig lidt anderledes ud.

Til flere borgers forargelse er en 30 meter lang bannerreklame blevet monteret hen over det milliondyre kunstværk.

”Fra kunstværk til hærværk. Den i sin tid meget omdiskuterede silo på havnen i Haderslev fik i 2013 lov til at blive stående som et varigt minde om det havnemiljø, der engang har været. Nabosiloer blev revet ned - og den enes redning skyldtes kun et stort kunstprojekt med enorm fin opbakning fra Statens Kunstfond. Nu er kunstværk blevet til hærværk”

Man ser da heller ikke, at Den Lille Havfrue bliver dækket af et banner, hvor der står, at nu er der en eller anden byfest i København. Carl Skøtt

Sådan skriver Carl Skøtt, som går under pseudonymet Havkatten i Haderslev, på sin Facebookside.

- For mig er det galt, at man hænger en reklame henover et kunstværk. Det har da aldrig været meningen med det kunstværk? Man ser da heller ikke, at Den Lille Havfrue bliver dækket af et banner, hvor der står, at nu er der en eller anden byfest i København, siger Carl Skøtt til TV SYD.

Heller ikke Ole Olesen fra Vojens forstår Haderslev Kommunes valg om at montere en reklame over kunstværket.

- Det skæmmer værket. At man laver så stort et kunstværk for så at hænge en reklame henover det? Det forstår jeg ikke, siger han.

Borgmester: Kunstværket er der jo stadig

Det 30 meter lange banner reklamerer for et andet og nyt kunstværk lavet af tape, som er lokaliseret i Streetdome, som ligger ved siden af siloen. Détte værk indvies i forbindelse med trekantområdets festuge, som afholdes nu.

At man laver så stort et kunstværk for så at hænge en reklame henover det? Det forstår jeg ikke. Ole Olesen

Hos Haderslev Kommune ser borgmester H.P. Geil dog ikke noget i vejen for reklamens placering. Han fortæller dog, at banneret efter planen pilles ned i næste weekend. Han afviser til gengæld ikke, at der igen kan blive monteret andre reklamer på siloen, hvis det har relevans for området.

- Vi har monteret reklamen der, fordi det er lige der, hvor værket, som der reklameres for, er placeret. Og vi ville gerne have opmærksomhed. Kunstværket ”Havudsigten” er der jo stadig, siger H. P. Geil.

Skader bliver repareret

Nogle kritikere har også påpeget, at kommunen har boret huller i værket på siloen, og om skaderne kan rettes op på. Men heller ikke det bekymrer borgmesteren.

- Eventuelle huller bliver reetableret, siger han.

Kunstværket ”Havudsigten” blev lavet i 2013 af Victor Ash. Værket kostede én million kroner og er støttet med 750.000 kroner af Statens Kunstfond. Det er Haderslev Kommune, som ejer værket.