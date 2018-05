Kunstvanding redder storkeungerne

Den hårde tørke ville normalt gøre livet i storkereden surt, fordi Tommy og Anika har svært ved at finde føde til ungerne, men landmændenes vandkanoner redder dagen.

De to storkeforældre har fundet en tiltrængt guldåre af orm til de tre unger i storkereden.

Normalt ville de varme sommerdage og tørken gøre det svært for storkeparret at finde orme til ungerne, da ormene graver sig langt ned under den tørre jord.

Hos foreningen Storkene.dk, der står for reden, har man fundet ud af, hvordan storkene skaffer nok føde til ungerne. Storkene har allieret sig med vandkanonerne rundt på markerne omkring Smedeager.

- Vi har bemærket, at storkene, når de lander på reden, ofte er drivvåde i fjerdragten og meget mudrede på benene. Det lader til, at storkeparret har fundet en ren guldåre, der dog ikke indeholder guld, men livgivende orme, siger formand for Storkene.dk, Jess Frederiksen til TV SYD.

Orme er vigtige for ungerne

Ifølge Jess Frederiksen, så er storkene gode til at finde på nye løsninger, når det kommer til at finde føde, og specielt ormene er vigtige måltider.

- Orme er noget af det bedste mad til de små unger i de første 10 dage af deres levetid. Nogle af de gylp, der er lagt hos storkeungerne de sidste par dage, har været så store, at storkeungerne næsten ikke orkede mere føde. Det viser endnu engang, at storken er omstillingsparat og finder nye strategier, siger Jess Frederiksen.