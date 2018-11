Kurt Beier melder sig ud af store brancheorganisationer

Brancheorganisationer ventede på redegørelse om kummerlige forhold. I stedet har direktør sendt udmeldelse.

Kurt Beier Transport A/S har meldt sig ud af ATL - Transportens Arbejdsgivere og DI, oplyser Dansk Industri i en pressemeddelelse.

Transportfirmaets direktør Karsten Beier var blevet bedt om en redegørelse for vognmandens kummerlige indlogering af filippinske chauffører.

Oplysningerne skulle lørdag og søndag behandles med henblik på, om Kurt Beier Transport skulle smides ud af brancheorganisationerne.

I stedet sendte direktør Karsten Beier lørdag en skriftlig udmeldelse til ATL og DI.

Udmeldelsen er med øjeblikkelig virkning.

Brancheorganisationerne accepterer begge firmaets udmeldelser - men mener ikke, at Beier-sagens konsekvenser ender her.

- Vi ser med stor alvor på sagen, som har været skadelig ikke blot for branchen, men for erhvervslivet som helhed, siger viceadministrerende direktør Kim Graugaard fra Dansk Industri i pressemeddelelsen.

Bestyrelsesformanden i ATL, Peter B. Jepsen, stemmer i:

- Der er ingen tvivl om, at sagen har skadet erhvervets omdømme, og den risikerer at få negative konsekvenser for resten af branchen.

Sagen, hvor vognmanden Kurt Beier har ladet chauffører fra Filippinerne og Sri Lanka bo under kummerlige forhold i en "slumlejr" i Padborg, så dagens lys i begyndelsen af denne uge.

Tirsdag ryddede politiet lejren i en stor aktion, hvor 26 chauffører fra de to lande frivilligt fulgte med i politiets varetægt. Kurt Beier og hans firma undersøges nu for menneskehandel.

Det store internationale transportfirma DSV og møbelkæden Jysk har valgt at indstille samarbejdet med Kurt Beier Transport som konsekvens af sagen.

- Det er gået meget stærkt med nye oplysninger i sagen, og der er flere forhold, som er tilpas kritiske til, at vi har valgt at afbryde samarbejdet, har kommunikationschef i DSV, Tina Hindsbo, udtalt til Fagbladet 3F.