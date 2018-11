Kurt Beier Transport meldes til politiet af Aabenraa Kommune

Det omstridte vognmandsfirma Kurt Beier Transport A/S vil blive meldt til politiet for firmaets containerlejr i Padborg for udenlandske chauffører. Det oplyser Aabenraa Kommune.

Udenlandske lastbilchauffører har været ulovligt og uhygiejnisk indkvarteret i containere hos vognmandsfirmaet Kurt Beier Transport A/S i Padborg. Nu kan det sønderjyske firma se frem til at blive meldt til politiet for boligforholdene. Det oplyser Aabenraa Kommune til Fagbladet 3F. - Vi har besluttet at melde Kurt Beier Transport A/S til politiet. Anmeldelsen skyldes, at hvis Kurt Beier Transport havde søgt byggetilladelse til det, vi foreløbig har konstateret, havde han ikke fået tilladelsen, siger Jane Petersen, teamleder hos Aabenraa Kommune i afdelingen Byg, Kultur, Miljø & Erhverv. Hun oplyser, at hun på nuværende tidspunkt ikke kan gå i nærmere detaljer om politianmeldelsen. Fagbladet 3F har mandag forgæves forsøgt at få kommentarer fra direktøren for Kurt Beier Transport A/S, Karsten Beier. OM SAGEN: Fagbladet 3F afslørede 29. oktober de kummerlige forhold i containerlejren, som har huset filippinske og srilankanske chauffører. Næste morgen tog repræsentanter fra Aabenraa Kommune, politiet og Arbejdstilsynet på tilsynsbesøg i lejren på Lejrvejen 9 i Padborg. På den baggrund udstedte kommunen samme dag et påbud til Kurt Beier Transport A/S om, at firmaet straks skulle stoppe med at bruge containerne til beboelse.

Direktøren har tidligere oplyst til Fagbladet 3F, at virksomheden brugte lejren til, at chaufførerne kunne få et hvil og i forbindelse med deres uddannelse. Samt at firmaet havde en tilladelse til at have mennesker boende i lejren.