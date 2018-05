Kvinde alvorligt kvæstet efter stenkast fra motorvejsbro

Ingen anholdelser i sag om stenkast ned på tysk motorvej umiddelbart syd for grænsen.

Det var en 58-årig kvinde fra Slesvig-Holsten, som tirsdag aften blev ramt af en granitsten, der blev smidt ned fra en bro over motorvej A7 ved Ellund, umiddelbart syd for den dansk-tyske grænseovergang ved Frøslev.

Kvinden blev alvorligt kvæstet, og hun er nu indlagt på et sygehus i Flensborg. Det oplyser Christian Kartheus, pressetalsmand for politiet i Flensborg, onsdag morgen til TV SYD.

Han oplyser, at politiet ikke har foretaget anholdelser i sagen. Kvindens bil er i politiets varetægt, det samme er den granitsten, som blev kastet fra motorvejsbroen. Den målte 25 gange 25 centimeter. Den smadrede forruden på kvindens bil og kvæstede hende alvorligt, da hun passerede broen over motorvejen, efter at hun netop var kørt ind i Tyskland fra Danmark.

Cirka en halv time tidligere blev en anden sten smidt ned fra en motorvejsbro ti kilometer længere sydpå i Slesvig-Holsten. Der kom ingen til skade.

