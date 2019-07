Mistænkeligt dødsfald: Kvinde fundet død på plejehjem

En 85-årig kvinde er fundet død på et plejehjem i Vojens. Dødsfaldet er sket under mistænkelige omstændigheder, oplyser politiet.

En 85-årig kvinde blev mandag aften ved 21-tiden fundet død på et plejehjem i Vojens oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi tirsdag morgen.

Samtidig gør politiet opmærksom på, at de pårørende er underrettet.

I følge politiet er dødsfaldet sket under mistænkelige omstændigheder og derfor bliver dødsfaldet nu efterforsket for at få de nærmere omstændigheder klarlagt.

Vagtchefen oplyser tirsdag morgen til TV SYD, at politiet foreløbig ikke har flere oplysninger til offentligheden omkring dødsfaldet og de mistænkelige omstændigheder.