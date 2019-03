Kvinde i mørkt rum kommer op i Folketinget

I tre år har en kvinde på Fanø ligget smerteramt i et mørkt rum. Lægerne ved ikke meget om, hvad hun fejler. Nu skal Folketinget beslutte, om Danmark vil gøre det bedre.

En 29-årig syg kvinde i et mørkt rum på Fanø er årsagen til, at Folketinget på tirsdag holder forespørgselsdebat om sygdommen ME. En kronisk træthedssygdom, som lægerne kun ved lidt om, og som de er uenige om, hvad de skal mene om.

Lise lott Blixt, (DF), vil forsøge at overbevise sundhedsminister Elllen Trane Nørby, (V), og dermed regeringen om, at det er på høje tid, at Danmark træder i karakter og kommer de ME-ramte patienter til hjælp.

Flere andre lande, bl.a. Norge, Sverige og USA har behandlingsplaner for sygdommen, men ikke Danmark.

Det vil Liselott Blixt have Danmark til at gøre bedre, efter at hun i efteråret besøgte 29-årige Marie Louise Ilsøe Gustavussen på Fanø.

Norge, Sverige og USA er længere fremme med accept og behandling af ME-sygdommen. Det er da forfærdeligt, at man ikke kan få hjælp i Danmark. Liselott BLixt, Dansk Folkeparti

Smerteramt i mørket

24 timer i døgnet ligger hun i et mørkt rum i sine forældres hus med konstante smerter, voldsom udmattelse, lyd- og lysfølsomhed, søvnforstyrret og med ufrivillige trækninger og opkastninger. Siden 2016 har hun haft diagnosen kronisk træthedssyndrom/ME. Ca. 800 danskere lider af sygdommen, men de danske lægers viden om den er begrænset, og de uenige om, hvad de skal gøre.

Liselott Blixt siger til TV SYD, at hun har disse mål med debatten på tirsdag:

At få diagnosen anerkendt, så den får et diagnosenummer, og få den anerkendt som en fysisk sygdom.

- Herved sikrer vi, at den ikke vurderes som en funktionel lidelse, som man ikke rigtig ved, hvad man skal stille op med.

Hun vil desuden have regeringen til at anerkende, at Danmark skal igang med at indsamle viden om sygdommen i andre lande.

Andre lande gør mere

- Norge, Sverige og USA er længere fremme med accept og behandling af ME-sygdommen. Det er da forfærdeligt, at man ikke kan få hjælp i Danmark, siger Liselot Blixt.

På Fanø er Marie Louise Ilsøe Gustavussen prisgivet sine forældres omsorg, og de har været ude for lidt af hvert. F.eks. er de blevet mistænkt for at lide af Münchhausen by proxy, som handler om, at man påfører sit barn skade, hvorefter man føler sig betydningsfuld, når man plejer omsorg for barnet.