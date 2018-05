Kvinde kørte ekskæreste over

En 35-årig kvinde fra Haderslev er sigtet for vold af særlig farlig karakter efter husspektakel.

Et husspektakel i Over Jerstal kunne fredag aften være endt tragisk, da en kvinde ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi kørte over sin 40-årige ekskæreste med sin bil.

Først i dag er Syd- og Sønderjyllands Politi gået ud med oplysninger i sagen. Politiet fik kl. 20.30 fredag aften anmeldelse om husspektakel, men da de kom ud til adressen i Over Jerstal, var en 40-årig mand kørt over, og kvinden var kørt fra adressen.

- Den 40-årige slap utroligt heldig fra påkørslen – formentligt fordi den skete på et blødt underlag – fortæller vagtchef Erik Lindholdt, Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.

Politiet standsede senere på aftenen den 35-årige kvinde i bilen i nærheden af Haderslev. Hun blev anholdt og sigtet for spirituskørsel og for vold af særlig farlig karakter og for at volde fare for andres liv og førlighed efter straffelovens §245 og §252.

Kvinden er i dag løsladt, mens sigtelserne er opretholdt.

Politiet vil gerne høre fra eventuelle vidner i sagen.