Kvinde ringede 112: Hundepatrujle sendt til børnefødselsdag

Politiet sendte lørdag en hundepatrulje ud til et hus i Esbjerg efter en anmeldelse om husspektakler. Det viste sig, at det bare var en børnefødselsdag.

En bekymret kvinde ringede lørdag aften 112 for at anmelde, at der var husspektakler i et hus på Nygårdsvej i Esbjerg. Kvinden var bekymret for børnene i huset.

Politiet sendte en hundepatrulje ud til adressen, men der var ikke noget at være bekymret for.

- Det viste sig, at det bare var en lidt højrøstet børnefødselsdag. Børnene havde det fint, og vi har ringet til kvinden og sagt, at hun ikke skulle være bekymret, siger vagtchef Erik Lindholdt, Syd og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Vagtchefen fortæller, at politiet jævnligt oplever at komme ud til episoder, hvor der sker noget helt andet, end hvad anmelderen har troet.