Med nyt foredrag om deres egne historier vil to kvindelige iværksættere lokke flere kvinder til at forfølge drømmen. Som de selv har gjort det.

Tallene ser ikke gode ud. I hvertfald ikke hvis man ønsker flere kvindelige iværksættere i Danmark. For antallet er gået ned. Fra 34 procent i 2012 til 26 procent i dag. Altså: Før var hver tredje iværksætter en kvinde. Nu er kun hver fjerde iværksætter en kvinde. Det viser tal fra Erhvervsstyrelsen.

- Det er en uheldig tendens, siger Pernille Slinkert.

Iværksætter: Hårdt men fedt

Hun er ene halvdel af et nyt makkerpar. Den anden er Ea Gram-Rankin. De to er ved at finpudse et fælles foredrag: "Ja, du er sgu bedre end de andre", hedder det. Her fortæller de to deres meget forskellige historier i håb om at inspirere flere - meget gerne kvinder - til at blive iværksætter.

- Det bliver hårdt. Det må vi understrege, men det bliver også fedt, siger Ea Gram-Rankin.

Nødvendigt med netværk

De to har dannet et mini-netværk for kvindelige iværksættere. Netop netværk kan være vejen frem for at lokke flere kvinder til at springe ud som iværksætter.

Leder af iværksætterhuset KPH i København, Anne Katrine Heje Larsen, oplyser, at over halvdelen i KPH er en kvinde.

- Jeg tror, at de her har fundet en atmosfære og et arbejdsmiljø, hvor de føler sig trygge, og hvor kulturen er at "tale hinanden op". Men det handler også om, at de her inspirerer hinanden. For mange iværksættere er det ikke nok i sig selv med en økonomisk god bundlinje, og måske er vores kønsfordeling, som den er, fordi mange kvinder vil have, at deres iværksætteri skal have en større betydning, siger hun.

Nedladende mænd

De to kvinder fra Esbjerg peger på flere grunde til, at kvinder enten helt opgiver på forhånd at blive iværksætter, eller at de opgiver. Det kræver mod men også vedholdenhed. Og det kræver, at man kan overhøre nogle business-mænds nedladende bemærkninger.

- "Nå, hvad kan du så, lille skat". Men kvinder er heller ikke altid gode til at bakke en op, siger Ea Gram-Rankin.

Hvordan kan du dog...

Hun er mor til to. Og synes, at det er træls, at folk prøver at give hende dårlig samvittighed.

- En mand kan godt arbejde 70 timer om ugen, men er man mor som mig, så lyder det ofte: Hvordan kan du dog få det hele til at hænge sammen med mand, hus og børn? Det spørgsmål stiller man ikke til en mand, siger hun.

Det kan også være en fordel at være en kvindelig iværksætter. Foto: Finn Grahndin

Fordel at være kvinde

Ea Gram-Rankin startede en café i Esbjerg sidste år.

Pernille Slinkert startede son konsulent i logistik-branchen ved årsskiftet. En branche som er stærkt domineret af mænd.

- Selv om man godt kan få bemærkninger, som mænd sikkert udveksler i fitnesscentrenes omklædningsrum, så kan det også være en fordel at være kvinde. Det vil jeg ikke lægge skjul på, siger hun. Ea Gram-Rankin nikker bekræftende.

Kvinder at se op til

De to er formentlig allerede lokale rollemodeller for kvinder, der overvejer at blive iværksætter. Med foredraget sætter de turbo på den del af deres virke. Rollemodeller er afgørende for, at lokke flere kvinder ind i iværksætteriet, siger leder af iværksætterhuset KPH, Anne Katrine Hejle Larsen.

- Det er vigtigt, at kvinder med et ønske om at blive iværksætter, har nogen at se op til og spejle sig i. Det betyder, at netværk og miljøer med flere kvinder, er gavnligt for at flere kvinder tør og oplever, at det er muligt. Jeg synes, at mangfoldighed er en god ting, og hvis der kan være en ligevægt mellem kvinder og mænd, er det endnu bedre. Derfor er det meget uheldigt, at der bliver færre kvindelige iværksættere, siger hun.

