Kvindernes Kampdag fejres i køkkenet

Dagen i dag den 8. marts er Kvinders Internationale Kampdag. Over 100 år efter dens indtog, fejres den stadig. Det gør den også i Horsens.

Den syriske salat, Tabouleh, bliver rørt sammen. Omkring 30 kvinder er torsdag eftermiddag mødt op for at lave mad, quizze og feste.

Sådan bliver kvindernes Kampdag i dag fejret i Horsens.

Rundt om i verden er der mange kvinder, der har brug for, at vi tænker på dem, og der er stadig rigtig mange ting, der skal laves om for kvinder internationalt. Helle Frandsen, socialrådgiver, Horsens

I Axelborg Beboerhus er over 40 kvinder mødt op til dagens arrangement, der bliver afholdt af Horsens boligsociale kontor, Bo Trivsel. Her er alle kvinder inviteret til at fejre dagen sammen.

Én af dem, der er mødt op i dag, er Helle Frandsen, der er socialrådgiver i Horsens. Og spørger man hende, så er der stadig meget for kvinder at kæmpe for.

- Rundt om i verden er der mange kvinder, der har brug for, at vi tænker på dem, og der er stadig rigtig mange ting, der skal laves om for kvinder internationalt, siger hun til TV SYD.

Kvinderne er nået langt

Selvom Helle Frandsen mener, at der stadig er meget at kæmpe for, så er det vigtigt for hende at kigge på alle de ting, som kvinderne har opnået.

Kvindernes internationale kampdag - Ideen blev første gang fremsat i Danmark i 1910

- Første kamp var kvinders valgret, som kom i 1915

- Siden 1921 er dagen blevet afholdt den 8. marts

- I 1975 blev dagen officielt udnævnt af FN

- Vi kan også bruge dagen til at tænke på alle de gode ting, der er sket i Danmark - hvordan det var for hundrede år siden, og hvad der er sket siden. Det kan vi godt minde hinanden om, siger hun.

Og alt det er boligmedarbejder Annette Langgaard fra Bo Trivsel enig i.

- Dagen er i høj grad en markering af den vigtige kamp, som kvinder igennem tiden har kæmpet for. Vi ønsker at sætte fokus på de rettigheder, vi som kvinder har opnået op til i dag og samtidig minde hinanden om, at der stadig er områder, hvor der reelt ikke er lige rettigheder mellem kønnene endnu, udtaler hun.