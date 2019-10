Kvindes bil blev ramt af genstand på motorvejen

Politiet efterforsker, om der ligger en forbrydelse bag, da en bil torsdag formiddag blev ramt af en genstand på E 45 ved Hedensted, skriver Horsens Folkeblad.

Episoden skete, da en kvinde fra Svendborg kørte under motorvejsbroen Bredalvej klokken 09.40.

Bilens forrude fik en flænge på cirka tre centimeter. Trods forskrækkelsen bevarede bilisten fatningen og kørte videre. Hun anmeldte kort efter episoden til politiet, oplyser vicepolitiinspektør Lars Peter Madsen fra Sydøstjyllands Politi.

- Vi tager det ganske alvorligt, for det kan være potentielt være rigtig farligt, hvis man bliver ramt af en sten på motorvejen, siger han ifølge Horsens Folkeblad.

Han håber, at eventuelle vidner henvender sig, hvis de har set noget mistænkeligt på broen på det relevante tidspunkt.

Tidligere på ugen - i onsdags - var der en anden episode, hvor en bil blev ramt af en ukendt genstand på E 45 Sønderjyske Motorvej ved afkørslen til Christiansfeld.

Bilen fik smadret soltaget, men ingen mennesker kom noget til.

I forbindelse med anmeldelsen besluttede politiet at spærre for trafikken på motorvejen, så man kunne undersøge et større område. Aktionen fik ikke noget resultat, meddelte Sydøstjyllands Politi.

/ritzau/