Kystlivredderne har travlt i sommervarmen

De mange varmegrader trækker folk til strandene, og det giver travlhed blandt landets kystlivreddere.

I det varme vejr kan det være lokkende med en dukkert. Sådan er der mange danskere, der har det, og det betyder, at livredderne har ekstraordinært travlt på strandene denne sommer.

I sidste uge var der fem livreddende aktioner i hele landet, og to af dem skete i vores område. De skete begge på Fanø ved Rindby Strand.

De fem baderåd 1. Lær at svømme

2. Gå aldrig alene i vandet

3. Læs vinden og vandet

4. Lær stranden at kende

5. Slip ikke børnene af syne

Mandag den 16. juli fik en 15-årig pige et ildebefindende ude i vandet, og 50 meter fra vandkanten besvimede hun. Pigen kom med ambulancen.

Den 19. juli sker der igen en hændelse ved Rindby Strand. En pige, der opholder sig 100 meter syd for livreddernes primære zone, besvimer. Livredderne får pigen i land og yder førstehjælp på hende.

- Vi har 25 procent flere livstruende aktioner i 2018 sammenlignet med sidste år, og det skyldes simpelthen vejret, fortæller Anders Myrhøj, der er chef for drift og sekretariat i TrygFonden Kystlivredning.

Bad mellem flagene

Selvom livredderne har ekstraordinært travlt denne sommer, så gør TrygFondens Kystlivredning det samme, som de gør hvert år, og de har ikke flere mand på arbejde.

Travlheden betyder, at kystlivredderne ikke har lige så god tid til at lave det oplysningsarbejde, som de plejer. Det kunne være om de fem baderåd.

- Sidste år løb vi jo næsten efter strandgæsterne for at oplyse dem om baderådene. I år er der behov for, at livredderne har 100 procent fokus på vandet, understreger Anders Myrhøj, og han opfordrer badegæsterne til at bade mellem flagene.

- Hvis man bader mellem flagene, så har livredderne meget bedre mulighed for at se badegæsterne. Selvom man kan se tårnet, når man bader, så er det ikke sikkert, at livredderne kan se gæsterne, hvis de er på den anden side af flagene, siger Anders Myrhøj.

Antal aktioner i 2018 i Syd- og Sønderjylland: Lakolk: 0 livreddende aktioner, 57 førstehjælpsaktioner, 2 forebyggende aktioner og 1.059 oplysende indsatser

Rindby: 2 livreddende aktioner, 7 førstehjælpsaktioner, 30 forebyggende aktioner og 498 oplysende indsatser

Østerstrand: 0 livreddende aktioner, 72 førstehjælpsaktioner, 25 forebyggende aktioner og 384 oplysende indsatser

Vejers: 0 livreddende aktioner, 5 førstehjælpsaktioner, 0 forebyggende aktioner og 127 oplysende indsatser

Henne: 0 livreddende aktioner, 14 førstehjælpsaktioner, 3 forebyggende aktioner og 345 oplysende indsatser

Hvidbjerg: 0 livreddende aktioner, 25 førstehjælpsaktioner, 1 forebyggende aktion og 137 oplysende indsatser

