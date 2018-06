Låse-app skal sikre ældre mod hjemmerøvere

Horsens Kommune indfører elektronisk låsesystem, der skal sikre ældre og syge mod hjemmerøvere.

Kommunen har lige nu et mekanisk nøglesystem og 1300 nøglebokse. Det er både gammeldags og godt slidt.

Efter en grundig undersøgelse af mulighederne på markedet for låsesystemer og en udbudsrunde er valget faldet på et elektronisk låsesystem.

Borgeren får uden udgifter monteret en låseenhed på den indvendige side af hoveddøren. For at låse og åbne døren, skal hjemmeplejen anvende en app på tablet eller smartphone sammen med en særlig kode.

Når nøgleboksene forsvinder fra indgangen ved de ældre, så sender de ikke længere signalet om, at her bor en udsat borger. Niels Rasmussen, formand for Ældrerådet i Horsens Kommune

De ældre skal fortsat bruge nøgler

De ældre skal som hidtil bruge deres nøgler og behøver ikke bekymre sig om app og koder.

Formand for Ældrerådet i Horsens Kommune, Niels Rasmussen, Brædstrup, glæder sig over den øgede sikkerhed og tryghed.

- Når nøgleboksene forsvinder fra indgangen ved de ældre, så sender de ikke længere signalet om, at her bor en udsat borger. Samtidig er der heller ikke længere risiko for at tyve og røvere kan brække boksen op og trænge ind i de ældres hjem, siger ældrerådsformand Niels Rasmussen til TV SYD.

Med den nye løsning har medarbejderen således altid en nøgle lige ved hånden. Mister en medarbejder sin tablet eller smartphone, er det heller ikke noget problem. Alle nøgler kan deaktiveres med et enkelt klik i administrationssystemet.

Låsesystemet bliver sat i gang og monteret i løbet af forsommeren, og kommunen forventer at have alle låsesystemer i gang til efteråret.

