Labi fik hjælp af den nye rullende dyreklinik

Dyreværnets nyeste tiltag er en gratis dyreklinik på hjul, der skal rundt i landet. Torsdag var den i Kolding.

De første patienter var torsdag forbi Dyreværnets nye rullende klinik. Meningen er at tilbyde gratis behandling til udsattes kæledyr.

- Der er rigtig mange dyr derude, der aldrig kommer til dyrlæge og som aldrig får hjælp, hvis de har sygdomme, og det er dem, vi skal ud til, siger udrykningsleder i Dyreværnet Nina Amdi til TV SYD.

Selvom klinikken kun har været på vejene i få dage er interessen allerede stor.

- Så snart vi ankommer, så er der allerede kø med borgere, der har brug for hjælp til deres kæledyr, så vi kan se, at behovet er stort, siger Nina Amdi.

Læs også Danmarks første gratis dyreklinik på hjul

Og selv om mange af de udsattes dyr ikke kommer til lægen, så er det ofte fordi, de ikke har overskud enten i hverdagen eller økonomien.

- De har været rigtig positive over, at vi gør det. Nogle har jo nærmest grædt, fordi de er så lykkelige over at deres kæledyr får hjælp. Det er jo tit og ofte det eneste de har, siger Nina Amdi.

Hunden Labi var forbi dyreklinikken med en infektion på bagbenet. Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD

En af dem, der var mødt op var Vibeke Simonsen fra Vejen. Hendes to år gamle sanktbernhardshund, Labi, havde en infektion på det ene bagben.

- Jeg synes, det er en god idé. Også for dem, der ikke har mange penge. De hjemløse, der har hunde kan komme og få tjekket dem, for det er jo deres et og alt, men de har bare ikke midlerne til det, siger Vibeke Simonsen til TV SYD.

Se her, hvor du finder den rullende dyreklinik.