Labradorhunden Tina forlod tog for at lede efter sin ejer

Et toiletbesøg på en togtur til Kiel førte mandag aften til en af de mere specielle eftersøgninger af ejeren til en hunhund.

Det begyndte med en herreløs hund på banegården, men endte som en lykkelig familiesammenføring.

Klokken 22.30 mandag var toget mod Kiel klar til at køre fra Neumünster. Men der stod en herreløs hund uden ejer på banegården. Derfor tog tysk politi hunden i varetægt, og begyndte at ringe rundt for at finde ejeren. Uden held.

Men efter 20 minutter ringede en medarbejder fra Deutsche Bahn til politiet. Hun stod med en fortvivlet kvinde, der manglede sin hund. Pludselig gav hele historien mening, skriver Flensborg Politi i en pressemeddelelse.

Tæven var tydeligvis begyndt at savne sin ejer. For den steg af toget i Neumünster – og begyndte at lede. Flensborg Politi

På togturen fra Hamborg til Kiel gik hundens ejer på toilet. Men efter toiletbesøget kom hun til at gå den forkerte vej gennem toget, og da hun kom tilbage til sin plads var hunden forsvundet.

Tæven var tydeligvis begyndt at savne sin ejer. For den steg af toget i Neumünster – og begyndte at lede.

Klokken 23.30 blev Tina og hendes ejer genforenet. Ifølge tysk politi havde Tina haft det godt – hunden var blevet fodret med bananer og ost.

Læs også Sønderjyde druknet i Mexico

Læs også Tyveknægte tømmer sygehus for værdier

Foto: Flensborg Politi