Sæler bekymrer borgere: Både museum og Dyrenes Beskyttelse får mange opkald

Hold afstand

Han laver flere guidede gåture i vadehavsområdet for at gøre folk klogere på blandt andet sælerne - og altså hvorfor det ikke er en god idé at hjælpe dem. For kommer man for tæt på eksempelvis en sælunge, der ligger alene, kan det have fatale konsekvenser for den enkelte sæls fremtid.

- Moderen kan ligge meget tæt på og kun vente på, at mennesker går væk, og hvis folk rører sælen, så er der risiko for, at moderen ikke vil tage den til sig igen, siger Søren Brinch.

På afstand med kikkerten i hånden, kan man dog spotte om en sæl lider, lyder det fra Charlotte Bie Thøstesen fra Fiskeri- og Søfartsmuseet.

- Hvis sælen løfter hovedet og kigger omkring, så er det et godt tegn. Hvis den ligger helt apatisk på maven og slet ikke reagerer, når man nærmer sig, så kan det være et dårligt tegn, men det kan også være en udmattet sæl, siger hun.

Ser man en sæl, der er tydeligt skadet, kan man ringe til vagtcentralen på telefonnummer 1812, skriver Dyrenes Beskyttelse.