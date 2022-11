Nu kan elbilen snart lades op flere steder, når du handler

- Vi har en klar ambition om at gøre det lettere for vores kunder at træffe valg i hverdagen, der støtter ønsket om at mindske den globale opvarmning. Med fordelingen af ladepunkterne ud over hele Danmark gør vi det lettere for vores kunder og andre danskere at lade elbilen, så de på en nem måde kan bidrage til den grønne omstilling, udtaler CSR-direktør i Salling Group, Henrik Vinther Olesen.