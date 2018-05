Lægehelikopter flytter til Fyn for bedre dækning

Lægehelikopteren med udgangspunkt i Billund, bliver måske flyttet . Det sker for at give den bedste dækning, når en ny helikopter kommer til.

Et resultat af finanslovsforhandlingerne Ved finanslovsforhandlingerne i 2017 blev det besluttet at afsætte 45 millioner kroner fra 2019 til det ekstra helikopterberedskab i det nordlige Danmark.

Snart går Danmark fra at have tre lægehelikoptere til at have fire.

I den forbindelse har Sundhedsministeriet bedt Danske Regioner om et bud på fremtidige placeringer af baser for de fire helikoptere, så man får der bedst mulige dækning.

Danske Regioner har valgt har valgt at følge en anbefaling fra Styregruppen for Den Landsdækkende Akutlægehelikopter-ordning. Styregruppens forslag lyder:

Helikopteren med base i Billund flyttes til Assens.

Helikopteren med base i Skive flyttes til Herning Kommune.

Den nye helikopter placeres i Jammerbugt Kommune.

Lægehelikopteren i Ringsted flytter ikke placering.

- Vi har lyttet til eksperterne på området, og det håber vi så også, at politikerne på Christiansborg gør, når de træffer den endelige beslutning. På den måde kan vi bedst muligt hjælpe kritisk syge patienter overalt i landet, siger Stephanie Lose (V), der er formand for Danske Regioner.

Helikopternes opgave er først og fremmest at dække de områder af Danmark, hvor borgerne ellers ville have lang transporttid til traumescentre og specialiseret behandling på de store sygehuse.

I 2017 var akutlægehelikopterne i luften 3.658 gange.

Sådan kommer dækningen til at se ud, hvis forslaget om placeringer af baser for lægehelikopterne går igennem:

