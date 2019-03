Hos Aarhus Universitetshospitals afdeling for funktionelle lidelser fortæller overlæge Lene H. S. Toscano, at der er stor grund til at tage ME-patienternes symptomer alvorlige.

- Vi har ikke særlig meget erfaring med ME-patienter i Danmark, og det er uden tvivl en patientgruppe, der ikke har det særlig godt, fortæller Lene H. S. Toscano.

Hun forklarer, at der med ME er tale om en sygdom med alvorlige fysiske symptomer, som for lægerne er uforklarlige. Der findes ingen blodprøver, som kan påvise ME, og alverdens undersøgelser peger i vidt forskellige retninger.

- Vi kan ikke tilbyde patienterne en pille eller en operation, som kan fjerne ME, men forskningen viser, at kognitiv adfærdsterapi og langsom fysisk genoptræning hjælper, fortæller Lene H. S. Toscano og forklarer videre:

- Terapien går ud på at arbejde med måden, vi tænker på. Hjernen er enorm stærk, og der kan opstå store problemer, når hjernen begynder at fejlopfatte signaler fra kroppen. Hvis man tror, at man aldrig kan blive rask, så begynder kroppen langsomt at blive mere syg.

Se videoen herunder, og hør Daniel fortælle, hvordan ME har forhindret ham i at leve det liv, han gerne ville.

I Norge har et stigende antal personer med ME taget terapien til sig, og der er eksempler på, at selv de mest syge bliver raske.

Med hjemmesiden recoverynorge ønsker tidligere norske ME-syge at dele deres rejse mod et sygdomsfrit liv, for at skabe håb og forståelse gennem deres oplevelser og erfaring. Du kan læse deres fortællinger her.

Daniel har talt med flere psykologer igennem årene med ME, og han er overbevist om, at samtalerne har hjulpet ham med at få hverdagen til hænge sammen. Modsat er han ikke overbevist om, at ME skal behandles som en funktionel lidelse.

- Jeg ved, at man kan tænke sig til mange ting, men psykologhjælp fjerner ikke ME. Du kan ikke tænke dig ud af symptomerne fra ME, ellers ville jeg have gjort det, fortæller Daniel.

Han håber, at de danske læger finder en måde at behandle ME på, så han en dag kan indhente det liv, han aldrig har fået lov at leve. Et liv med venskaber, familie og arbejde.

- Jeg er ikke stolt af at være uden uddannelse og på kontanthjælp. Hvis det stod til mig, ville jeg gerne have kone og børn inden for de næste fem år, men lige nu ser jeg det ikke som en mulighed for mig.

Tekst og redigering: Line Guldager Hansen

Fotos: Privat/Line Guldager Hansen

Video: Line Guldager Hansen

TV SYD, marts 2019