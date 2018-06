Lægen kommer kun hver tredje uge

Mandøs borgere - mange ældre - er utrygge ved situationen. De plejer at få besøg af lægen hver uge.

Lars G. Johansen ankommer til Klithus på Mandø. Her er indrettet en lægekonsultation, hvor han kan modtage patienterne. Selv kommer han fra Rødding.

- Jeg er til låns, siger han.

Ribe-lægen Rune Pallesen kan ikke komme. Han har ikke mindre end 4.200 patienter at se til, efter hans kollega i byen, Palle Rabjerg, i december gik på pension og overlod sine patienter til ham. Inklusiv de 30 på Mandø.

Så nu får Mandø kun besøg af lægen hver tredje uge. Før kom lægen hver uge.

Nødsituation

I Region Syddanmark kalder afdelingschef Frank Ingemann det for en ”nødsituation”.

- Vi har møde i næste uge (denne uge, red.) om sagen, siger Frank Ingemann.

Det er en voldsom serviceforringelse, som gør mange utrygge. Claus Christensen, formand for Mandø Fællesråd.

Formanden for Mandø Fællesråd, Claus Christensen, er ikke glad for situationen.

- Det er en voldsom serviceforringelse, som gør mange utrygge. Her på Mandø er der mange ældre borgere, som ikke bare kan komme til fastlandet, siger Claus Christensen.

Brug for transport

Netop manglen på offentlig transport bekymrer. Her kan man ikke blot blive hentet og kørt til Ribe via Flexbus-ordningen. Mandø er nemlig ikke inkluderet. Så da Benny Thomsen, Mandø Event, og hans hustru for nylig skulle på sygehuset i Esbjerg, måtte de begge forlade deres forretning og køre til Sydvestjysk Sygehus.

- Hvis vi kan få en ordning med offentlig transport, så kan vi måske godt leve med, at lægen fremover kun kommer hver tredje uge, siger Claus Christensen.

Måske flere læger på vej

I dag er der ikke mange patienter at tilse for Lars G. Johansen. Oftest er der tre til fem stykker. Dertil nogle hjemmebesøg.

Hvis ordningen med lægebesøg hver uge på Mandø skulle sammenlignes med lægeordningen i Ribe, skulle lægeklinikken have ansat 65-70 læger.

Måske er der håb for øboerne, der må indordne sig under naturen med tidevandet og ikke bare kan køre eller blive hentet når som helst. Medmindre det er så akut, at helikopteren skal hente patienten.

Lægen i Ribe får nemlig pr. 1. november to andre læger i klinikken og har tilbudt Region Syddanmark, at man fra den dato igen kan komme på besøg på Mandø hver uge.

Pessimistisk formand

Men formanden for Mandø Fællesråd er ikke optimist.

- Tror du, at I får ordningen med lægebesøg hver uge tilbage?

- Helt ærligt. Nej.

