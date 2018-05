Lægepraksis eller sololæge: Her er tallene for din kommune

Der bliver færre læger, der sidder i en praksis alene. De yngre læger vil i stedet være en del af et samarbejde i et lægehus.

Når du går til lægen, så er sandsynligheden for, at det sker i et lægehus med flere læger tilknyttet, blevet større.

På landsplan havde halvdelen af de praktiserende læger en enkeltmandspraksis i 1978. I 2017 var det tal faldet til 27 procent.

Det viser en ny analyse lavet af PLO, Praktiserende Lægers Organisation.

Ændringen skyldes blandt andet, at de yngre læger i højere grad vil være en del af et kollegialt fællesskab i et lægehus, end de vil sidde i en praksis alene. I dag sidder blot 14 procent af lægerne under 44 år i en praksis for sig selv.

I Region Syddanmark sidder 18,7 procent af de praktiserende læger i en enkeltmandpraksis. Det er det laveste tal blandt de danske regioner.

Herunder kan du se, hvor mange lægehuse og enkeltmandspraksisser, der er i de syd- og sønderjyske kommuner. Tallene er fra januar 2018.

Kilde: Praktiserende Lægers Organisation