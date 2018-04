Ung læge: Jeg bliver i Esbjerg

Johan Kløvgaard Sørensen gjorde det, som politikerne ønsker. Han blev nemlig i den by, han læste i, da han var færdig med sin uddannelse.

Johan Kløvgaard Sørensen, der er introduktionslæge på Esbjerg Sygehus, gør det, som regeringen håber på, at flere vil gøre.

Læs også Esbjerg skal uddanne læger

Han er nemlig ved at læse den sidste del af sin specialuddannelse i Esbjerg og vælger at blive i byen, når den færdiggjort.

- Jeg var egentlig rigtig trist, da jeg fik at vide, at jeg skulle til Esbjerg. Jeg vidste, at jeg skulle forlade det netværk, jeg havde, og den karriere jeg havde planlagt i København, hvor jeg tog min kandidatuddannelse, siger introduktionslægen.

Fra skuffelse til succes

Efter endt bachelor- og kandidatuddannelse skal lægestuderende i obligatorisk tjeneste i 12 måneder. Det kan de komme i hele landet, og Johan Kløvgaard Sørensen endte i Esbjerg, hvor han kommer fra.

- Det var en skuffelse fra start, men det blev vendt til en oplevelse. Nu er jeg endt her, og jeg har valgt at slå mig ned i byen. Jeg har taget min familie og børn med hertil, og jeg regner med, at min nye karriere ligger her i Esbjerg, siger han.

Nu er jeg endt her, og jeg har valgt at slå mig ned i byen. Jeg har taget min familie og børn med hertil, og jeg regner med, at min nye karriere ligger her i Esbjerg. Johan Kløvgaard Sørensen, introduktionslæge, Esbjerg Sygehus

Regeringen har besluttet, at der skal oprettes 250 nye studiepladser i medicin landet over fra 2022, og heraf får Esbjerg 50 nye studiepladser. Regeringen håber, at en stor del af de studerende vil slå sig ned i den by, de læser i.

- Det nye studiepladser er godt for alt og alle. Jeg tror, at alle vil kunne mærke det. Som læge er jeg selvfølgelig rigtig glad, men jeg tror også, at den almindelige borger vil mærke, at byen måske vil få et løft af, der kommer nye studerende til byen, siger han.

Tilknytning er vigtigt

Allerede nu kan introduktionslægen love, at de nye studerende vil blive taget godt imod på Esbjerg Sygehus.

- Man kommer til et sted, hvor der er stor fokus på uddannelsesmiljøet. Der bliver gjort en masse for, at man falder godt til i byen og trives her på arbejdspladsen, for det er få, der har et netværk, når de kommer hertil, siger han.

Og spørger man den nu genfundne Esbjerggenser, så skal der én ting til, hvis de nye studerende skal blive i byen.

- Jeg tror, det handler om tilknytning til byen. De nye kandidatstuderende får mulighed for at begynde en lang karriere i Esbjerg, og det er jo er målet med at få uddannelser til byen, siger han.

Læs også Lose: Nye studiepladser styrker Syddanmark