Ny uddannelse i Esbjerg skal give bedre lægedækning i Syd- og Sønderjylland

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (Venstre) mener, at den nye lægeuddannelse er med til at blåstemple Esbjerg som studieby.



- Nu er der jo en af de allermest attraktive uddannelser her, og det at der har været rigtig stor søgning, det viser også, at hvis man har det rigtige produkt på hylden, så kan man også tilbyde attraktive uddannelser andre steder end i de allerstørste byer, siger han.

Give god lægedækning i landsdelen

Med til åbningen i dag var udover borgmesteren blandt andre også regionsrådsformand Stephanie Lose (Venstre) og uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (Socialdemokratiet).

Sidstnævnte mener, at den nye uddannelse både kommer til at gavne Esbjerg som by, men også hele landsdelen, hvor man mangler læger.

- Det her skal bidrage til, at vi får en god lægedækning i landsdelen, og at man får nemmere ved i Syd- og Sønderjylland at rekruttere de læger, der skal bruges generelt i sundhedsvæsnet, siger Jesper Petersen.