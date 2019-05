Voldssag: Lærer blev slået af en mor og står nu til fyring

Else Marie Jørgensen blev syg, efter hun fik et knytnæveslag af en forælder. Nu vil Billund Kommune fyre hende.

Moderen, der slog folkeskolelærer Else Marie Jørgensen, blev dømt til ubetinget fængsel i 40 dage. Men dermed er sagen langt fra slut.

Læreren blev mere og mere syg og dermed fraværende fra sit arbejde på Billund Skolen. Hun har i lange perioder kun arbejdet nogle få timer om ugen. Her et år efter voldsepisoden, er hun nu blevet varslet om, at hun bliver fyret til september.

- Jeg synes ikke, det er fair. Billund Kommune har et moralsk ansvar over for mig, siger Else Marie Jørgensen til TV SYD.

Hun er overbevist om, at hun kan komme tilbage og arbejde på skolen, men det er svært at vide, hvornår og hvor meget hun kan holde til at arbejde. Derfor synes hun, at fyringen kommer alt for tidligt.

- Jeg har læge og psykologs ord for, at jeg kan blive rask og komme tilbage igen.

Billund Kommune vil ikke udtale sig i den konkrete sag, da den nu skal forhandles med fagforeningen.

- Vi vil på nuværende tidspunkt ikke stille op til et interview i en udsendelse, hvor en verserende sag, vi ikke kan udtale os om, indgår, skriver kommunaldirektør Ole Bladt-Hansen til TV SYD i en mail.

Else Marie Jørgensen har på det møde, hvor hendes fyring blev varslet, fået at vide, at det ikke hende, der har gjort noget forkert.

Møder voldskvinde igen

Noget af det, der gjorde Else Marie Jørgensen syg igen, var, at moderen kom tilbage på skolen. Første gang blev Else Marie Jørgensen skærmet af sine kolleger og evakueret. Dernæst bad skolelederen om, at hun blev hjemme nogle dage, da skolen ikke kunne garantere hendes sikkerhed.

Moderen kommer stadig på skolen, da hun igen har et barn på skolen. Det har været meget svært for Else Marie Jørgensen, og hun føler sig dårligere behandlet end voldskvinden. For at undgå overfaldskvinden, har Else Marie Jørgensen måtte skifte skema, elever og klasselokaler - noget der presser hende yderligere.

- Jeg ville ønske, at nogen ville tage beslutningen (om at moderen ikke skulle have børn på skolen, red.) af hensyn til mig og de kolleger, der overværede overfaldet.

- Det er hårdt at skifte team, elever og lokaler, når jeg er på overarbejde i forvejen. Det er også svært, at overfaldskvinden har sin gang på skolen, selvom den er forsøgt begrænset med diverse aftaler, siger Else Marie Jørgensen til TV SYD.

Else Marie Jørgensen risikerer en fyring efter hun blev overfaldet Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD

Juristerne hos Danmarks Lærerforening hjælper nu Else Marie Jørgensen, men vil ellers ikke udtale sig om den konkrete sag.

Mange lærere oplever vold på arbejdspladsen

Mange lærere oplever vold. Det viser flere undersøgelser. Senest viser en rapport fra april 2019, at 9 procent af underviserne bliver slået mindst en gang månedligt.

Den næst hyppigste form for vold er at blive skubbet til, det rapporterer 7,4 procent af underviserne.

Det er især de yngste elever, der slår, skubber eller sparker. De står for 40 procent af volden.

Varsling ”Billund Kommune påtænker at afskedige dig fra din stilling som lærer ved Billundskolen med overenskomstmæssigt varsel (3 måneder), således at fratrædelse vil ske med udgangen af september måned 2019. Baggrunden for den påtænkte afskedigelse er, at du har været sygemeldt/delvist sygemeldt siden 30. juli 2018 og stadig er sygemeldt/delvist sygemeldt på ubestemt tid, hvilket medfører økonomiske og driftsmæssige forstyrrelser for Billund-skolen. Inden Billund Kommune træffer endelig beslutning om den påtænkte afskedigelse, har du i henhold til forvaltningslovens § 19 ret til at komme med en udtalelse til sagen." Se mere

