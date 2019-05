Lærer blev slået: Det sker for hver femte

Fredag fortalte TV SYD om læreren Else Marie Jørgensen, som blev udsat for dødstrusler og vold. Hun er ikke alene, siger Danmarks Lærerforening.

Inden for det seneste år har hver femte lærer en eller flere gange været udsat for fysisk vold, fra enten elever eller forældre. Mange er også udsat for trusler.

Den triste statistik vækker bekyming i Danmarks Lærerforening, som opfordrer skoler og kommuner til at have et stærkt beredskab. For i værste fald fører overfaldene til sygefravær og opsigelser.

Hvis der opstår brand på skolen, så har vi en plan for dét. Der skal også være en plan for, hvad vi gør, når en lærer udsættes for vold Dorte Lange, næstformand, Danmarks Lærerforening

Sygemeldt et år efter voldsepisode

En af de lærere, der indgår i statistikken, er Else Marie Jørgensen. I april 2018 blev hun, som lærer på Billund-Skolen, overfaldet af en mor til en elev.

- Jeg blev truet flere gange med at blive slået ihjel. Og afslutningsvis blev jeg slået i ansigtet, rigtigt hårdt på den ene kind, som efterlod et stort rødt mærke, som kunne ses i de tre-fire dage bagefter, fortalte Else Marie Jørgensen til TV SYD fredag.

Moderen, som slog og truede, fik en dom på 40 dages ubetinget fængsel. Else Marie Jørgensen har siden været delvist sygemeldt.

Læs også Voldssag: Lærer blev slået af en mor og står nu til fyring

Indførelse af retningslinjer

Danmarks Lærerforening oplyser, at der er et stigende antal voldsepisoder med en lærer som offer, og det har konsekvenser, ligesom i Else Marie Jørgensens tilfælde:

- Vi ser desværre, at lærere også er sygemeldte i længere tid på grund af det her. Der er flere sygemeldinger. Og nogle lærere opgiver folkeskolen, fordi de oplever vold, siger foreningens næstformand Dorte Lange.

Dorte Lange fortæller, at de i Danmarks Lærerforening erfarer, at det er hver femte lærer, der oplever at være udsat for fysisk vold. Foto: Casper Nissen

Hun mener, skolerne skal have større fokus på problemerne og være forebyggende.

- Hvis der opstår brand på skolen, så har vi en plan for dét. Der skal også være en plan, hvad vi gør, når en lærer udsættes for vold, siger hun:

- Det er vigtigt, at skolerne får lavet retningslinjer for, hvordan vi kan undgå det her og sikre, at alle elever, forældre og lærere har et trygt miljø i skolen.

Varsel om fyring

TV SYD kunne fredag fortælle, at voldsepisoden for Else Marie Jørgensen har betydet, at hun står til at blive fyret af Billund Kommune på grund af for højt sygefravær.

- Jeg synes ikke, det er fair. Billund Kommune har et moralsk ansvar over for mig, sagde Else Marie Jørgensen til TV SYD fredag:

- Jeg har lægen og psykologens ord for, at jeg kan blive rask og komme tilbage igen.

Billund Kommune ønsker stadig ikke at udtale sig om kommunens retningslinjer for en sag som Else Marie Jørgensens. Men på opfordring fra flere byrådsmedlemmer vil Billunds borgmester, Ib Kristensen (V), tage sagen op på det næste økonomiudvalgsmøde.