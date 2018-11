Lærer er tiltalt for vold mod sine elever

En nu tidligere lærer ved en tysk privatskole i Tønder er tiltalt for vold mod 10 mindreårige elever. Der er afsat fire retsdage til straffesagen mod ham.

Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi har rejst tiltale mod en 40-årig tidligere lærer ved en tysk privatskole i Tønder for vold mod en række mindreårige elever.

Anklageskriftet omfatter i alt 10 forhold, alle overtrædelse af straffelovens § 244, mod 10 elever i perioden fra august 2016 til juni 2018. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Politiets anklage: Lærer tog halsgreb

Ifølge anklageskriftet har den tiltalte, mens han var ansat på skolen, flere gange blandt andet anvendt såkaldt halsgreb, så elever enten ikke kunne trække vejret eller havde svært ved det. Desuden har den tiltalte lærer løftet elever op, så deres fødder ikke kunne nå jorden, ligesom han i flere tilfælde har skubbet og taget hårdt fat i eleverne.

Anklagemyndigheden vil under retssagen forlange en fængselsstraf og kræve, at læreren frakendes retten til at beskæftige sig med børn og unge under 18 år, både erhvervsmæssigt og i forbindelse med organiserede fritidsaktiviteter.

Desuden har anklagemyndigheden krævet udvisning og indrejseforbud, da den tiltalte er tysk statsborger.

Domsmandssagen finder sted ved Retten i Sønderborg den 19., 22., 26. og 29. november.