Lærer opfandt en fodgynge, så kollegaer nu kan få ro i timen

Peter Dubgaard fra Sydals har opfundet en fodgynge, som kan få urolige børn til at kunne sidde stille på stolen og koncentrere sig om undervisningen.

Min opgave startede med at finde måder, hvorpå at kropsligt urolige børn, kunne komme af med uroen på en hensigtsmæssig måde Peter Dubgaard, lærer og opfinder af Swnx, Sydals

For mange skoleelever kan det være en udfordring at sidde stille og følge undervisningen. Men sådan behøver det ikke være.

En fodgynge kan gøre det nemmere for børnene at sidde roligt på stolen i timerne. Men også voksne, som sidder ned en lang arbejdsdag, og som også oplever det som en udfordring at sidde stille, kan have glæde af gyngen.

Det er Peter Dubgaard, som er manden bag fodgyngen Swnx. Han er uddannet folkeskolelærer, og kender om nogen til urolige børn.

Fodgynge hjælper urolige børn til at sidde stille. Foto: Sara Skovhave Rasmussen

- Børn med kropslig uro har ikke let ved at leve op til kravene i folkeskolen. Derfor startede min opgave med at finde måder, hvorpå at kropsligt urolige børn, kunne komme af med uroen på en hensigtsmæssig måde, fortæller Peter Dubgaard.

Fodgyngen er for både børn og voksne

Peter Dungaard er sløjdlærer og kunne selv lave gyngerne. Han testede i to år forskellige udgaver af gyngen, og tog patent på den færdige fodgynge i maj 2017. I juni 2017 var Swnx ude på alle skoler i Sønderborg kommune, og siden da har den spredt sig til alle kommuner i landet.

- For at opleve, hvad børnene følte, når de brugte en Swnx, testede jeg den selv. Desuden tog jeg den med til en fysioterapeut og en er goterapeut, og de fik den monteret under deres skriveborde. De godkendte den, og har taget den med som værktøj i deres arbejde. Samtidig foreslog de Swnx’en til voksne med stillesiddende arbejde, siger Peter Dubgaard.

300 skoler i hele landet bruger nu fodgyngen og den er også eksporteret til Tyskland og Sverige.

