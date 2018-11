Lærer tiltalt for vold: Retssagen begynder nu

I dag begynder retssagen mod en 40-årig lærer på Ludwig Andresen Schule i Tønder. Han er tiltalt for vold mod flere elever.

Retten i Sønderborg lægger i dag lokaler til retssagen mod en nu tidligere lærer på Ludvig Andresen Schule i Tønder. Den 40-årige lærer er tiltalt for vold mod ti elever.

Ifølge anklageskriftet, der tæller 10 forhold, har læreren flere gange anvendt halsgreb, så eleverne enten ikke kunne trække vejret eller havde svært ved det. Derudover står der, at den tidligere lærer har løftet eleverne op, så deres fødder ikke kunne nå jorden, skubbet og taget hårdt fat i dem. Eleverne er angiveligt blevet forulempet over en treårig periode.

Læreren nægter sig skyldig i alle punkter, oplyser hans advokat Niels Erik Nielsen til TV SYD.

Tidligere har Anklagemyndigheden udtalt, at de vil forlange en fængselsstraf og kræve, at læren frakendes retten til at beskæftige sig med børn og unge under 18 år. Der er afsat fire retsdage til straffesagen.