Lærere betaler prisen for ledelsessvigt på VUC Syd

Det er uacceptabelt, at lærerne på VUC Syd betaler prisen for ledelsessvigt, mener Gymnasielærernes Fagforening.

Her i weekenden får lærere fra VUC Syd travlt med at kigge efter andre job, da de fredag fik en fyreseddel i hånden. Det får nu deres fagforening, Gymnasieskolernes Lærerforening, til at gå ind i sagen.

- Det er uacceptabelt, at lærere afskediges og dermed skal betale prisen for ledelsessvigt på VUC Syd, mener formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen.

Ifølge JyskeVestkysten er der tale om 22 lærere, der har fået en fyreseddel.

Lærerne bør ikke betale prisen

Ifølge Gymnasieskolernes Lærerforening, GL, afskediges lærerne med den begrundelse, at de ikke har pædagogikum, men når en skole ansætter lærere uden pædagogikum, er skolen forpligtet til at give lærerne pædagogikumuddannelsen. Det har ledelsen på VUC Syd ikke gjort.

- Det er en yderst principiel sag for os, og vi vil forfølge den retsligt. Skolen har ikke levet op til sin forpligtelse, og nu fyres en del af lærerne. Vi er enige i, at lærerne skal opfylde de faglige og pædagogiske krav, men det er ikke lærerne, der skal betale prisen for ledelsessvigt, siger formand for GL Annette Nordstrøm Hansen.

Ministeriet har fejlet

Formanden kritiserer også Undervisningsministeriet for ikke at have opfyldt sin tilsynspligt og nu kræve, at VUC Syd med et trylleslag skal sikre, at lærerne har de rette kompetencer.

Gymnasieskolernes Lærerforening har sammen med lederforeningen Danske HF & VUC anmodet ministeriet om at give VUC Syd tre år fremfor et år til at rette op på lærernes kompetencer, som VUC Syd selv havde anmodet om. Dette har Undervisningsministeriet afvist.

