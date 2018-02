Lærere er bekymrede efter flere elever har fået tilbudt MDMA

To lærere fra Hældagerskolen i Vejle er bekymrede for deres elever efter to piger i 9. klasse har fået tilbudt ecstasy via de sociale medier.

- Jeg er bekymret. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal hjælpe dem andet end ved at oplyse dem. Sådan siger folkeskolelærer Pernille Oxholm Sørensen efter flere elever i 9. klasserne på Hældagerskolen i Vejle har fået tilbud om at købe MDMA,også kaldet ecstasy, via det sociale medie Instagram.

Stoffet er tilsyneladende ikke svært at få fat i. Pushere henvender sig nu uopfordret til unge via de sociale medier.

To af dem, som fik tilbud om at købe MDMA via Instagram er Alberte Maack og Camilla Franzen fra 9. klasse. De fik tilbudt ecstasy.

Det er en af de beskeder de to unge piger har fået på Instagram fra en kvinde, de ikke kender.

Begge piger fik beskeder med præcist samme ordlyd - noget der ifølge Alberte Maack og Camilla Franzen kan indikere, at de ikke er de eneste, der har fået sådanne beskeder:

- Hun skriver nok ud til mange. Det bliver bare kopieret ind og sendt til forskellige piger på vores alder, siger Alberte Maack.

Beskederne har mandag været det store samtaleemne på Hældagerskolen, hvor Pernille Oxholm Sørensen og hendes kollega Sussie Bruhn Olesen har brugt to timer i 8. og 9. klasserne på at tale med eleverne om ecstasy.

Pernille Oxholm Sørensen og Sussie Olesen underviser elever i 8. og 9. klasse i stoffer og deres virkning, men da stofferne ofte har flere navne, kan det gøre det svært for de unge at gennemskue, hvad for eksempel MDMA er:

- Hvis jeg har fortalt dem om ecstasy, og de bliver tilbudt MDMA, så kobler de ikke de to ting. Det betyder, de har følt sig på bar bund og ikke vidst, hvad et handlede om, fortæller Pernille Oxholm Sørensen.

Stoffet MDMA - det er det, der også bliver kaldt ecstasy - har kapret overskrifter landet over den seneste tid. Flere er døde efter at have indtaget stoffet, og senest blev to unge piger -på henholdsvis 15 år og en på 16-årig pige indlagt på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg med symptomer på MDMA-forgiftning.

