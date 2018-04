Lærerne slap ikke af med forhadt lov

Dagens overenskomstresultat på det kommunale område fjerner ikke lærernes forhadte lov om deres arbejdstid. -Vi har noget forklaringsarbejde foran os, siger lærerformand.

- Der er nok mange lærere, der er skuffede. For lov nummer 409 om vores arbejdstid lever stadig, siger Anders Petersen, formand for Kolding Lærerkreds, om dagens overenskomstaftale på det kommunale område.

Aftalen giver lærerne en lønstigning på 8,1 procent, og det forhadte privatlønsværn er væk, men lærerne fik ikke den nye arbejdstidsaftale, som de ellers gik efter.

I stedet er parterne blevet enige om et forpligtende forhandlingsforløb i den kommende overenskomstperiode. Arbejdet skal ledes af en undersøgelseskommission med en formand, som parterne udpeger, lyder det i dagens aftale.

- Der er en hel del, vi nu skal ud og forklare lærerne, siger Anders Petersen. For det lykkedes os jo ikke at få fjernet den forhadte lov om vores arbejdstid. Men det, der er væsentligt, er, at der nu for første gang siden 2013 er en udstrakt hånd mellem lærerne og Kommunernes Landsforening om, at vi sammen vil folkeskolens bedste.

- Vi kan ikke blive ved med at være i en krigsstilstand, og det arbejde, som nu skal i gang, vil lægge grundlaget for vores næste overenskomst i 2021. Det er det, vi skal forklare vores kolleger, siger Anders Petersen.

Vi kunne også have sagt nej. Så havde vi stået alene tilbage på perronen, og det havde ikke været godt for folkeskolen, som er meget presset i disse år. Anders Petersen, formand, Kolding Lærerkreds

Anders Petersen er tilfreds med lønstigningen på 8,1 pct. over tre år, og at privatlønsværnet nu er væk. Det var daværende finansminister Bjarne Corydons opfindelse, at de offentligt ansatte med deres løn ikke måtte komme foran de privatansatte. Skete det, skulle de betale.

I 2013 indførte regeringen lov nummer 409 om lærernes arbejdstid efter, at der havde været lock out i 25 dage. Lærerne har lige siden kritiseret den for at forringe deres fleksibilitet og forberedelsestid.

Nu skal lærerne stemme om dagens resultat. Senest den 4. juni ved vi, om de stemmer ja eller nej.

- Inden da skal vi ud og forklare os, siger Anders Petersen.