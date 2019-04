Lærerstuderende vil ikke på universitetet. De vil have mere praktik

Mere teori er ikke svaret på en forbedret læreruddannelse, siger studerende. Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, er enig. Fredag mødte hun de lærestuderende i Jelling.

- Mere praktik, ikke mere teori, tak, siger fjerde års lærerstuderende Anna Buur Nørlev fra Jelling-afdelingen af UCL, Erhvervsakademi og Profesionshøjsekole. Engang hed det Jelling Seminarium.

Fredag var socialdemokraterens formand Mette Frederiksen forbi for at diskutere læreruddannelsen, som undervisningsminister Tommy Ahlers har bebudet ændringer af. En af mulighederne er at flytte uddannelsen fra profesionshøjskolerne til universiteterne efter udenlandsk inspiration, og forlænge den til fem år.

Dårlig ide

- Det er en dårlig ide, vi har ikke brug for mere teori, vi har brug for mere praktik, siger Anna Buur Nørlev.

- Lige nu har vi atten ugers praktik, mens pædagoguddannelsen har et halvt år. Det bør vi også have, siger hun.

- Vi er mange, der mener, vi har alt forlidt praktik på vores uddannelse, siger Anna Buur Nørlev, lærerstuderende, UCL, Erhvervsakademi og Proffesionshøjskole, Jelling

Dermed er hun på linie med rektor for UCL, Erhvervsakademi og Profesionshøjskole, Erik Knudsen, som siger til TV SYD, at det handler om flere ressourcer til at klæde de lærerstuderende bedre på til mødet med børnene.

Et paradoks

Anna Buur Nørlev fortæller, at det er paradoksalt, at praktiktræningen for de lærerstuderende foregår i grupper, men når de er uddannede, står den enkelte lærer alene med børnene og ansvaret.

- Vi er mange, der mener, vi har alt for lidt praktik på vores uddannelse, siger Anna Buur Nørlev.

Socialdemokraternes statsministerkandidat Mette Frederiksen noterede sig de studerendes holdning på formiddagens møde. Hør et klip med hende øverst i artiklen.

- Vi har brug for mere praktik, ikke mere teori, siger lærerstuderende Anna Buur Nørlev. Foto: Privat foto